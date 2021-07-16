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Наводнение в Германии: число жертв резко возросло

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Берлин, Пятница 16 июля 2021 13:17
Наводнение в Германии: число жертв резко возросло Фото: Германию накрыло наводнение (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Германию накрыло мощное наводнение, оно продолжается еще со вторника. В результате непогоды погибли минимум 93 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel.

Власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия сообщили, что в результате непогоды погибли 43 человека.

В городе Эрфтштадт-Блессем многие дома разрушены полностью или частично, продолжается поисковая операция. Причиной обрушения стала массивная и быстро прогрессирующая эрозия земли.

Специальная эвакуационная кампания продолжается в городе Трир. В ночь на пятницу пожарная охрана вывезла из затопленного района более 60 домашних животных, которых владельцы не смогли забрать.

Ранее сообщалось о 80 жертвах наводнения в Германии.

Напомним, в Германии из-за наводнения более тысячи человек пропали без вести.

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