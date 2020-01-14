Потоп в Ocean Plaza: во время эвакуации от водителей требовали оплатить парковку

В Ocean Plaza во время потопа требовали оплатить парковку
В Киеве торговый центр Ocean Plaza залило горячей водой. Инцидент произошел вчера, 13 января. Сейчас стало известно о том, что во время эвакуации от водителей, которые находились на парковке, требовали оплатить время стоянки. Об этом заявил гонщик и волонтер Алексей Мочанов на своей странице в Facebook.
Мочанов уверяет, что данная информация у него появилась от надежных источников, и он не сомневается в ее правдивости, хотя сам в это верить отказывается.
Он говорит, что в данное время неизвестно, проводились ли какие-либо учения для персонала и арендаторов торгового центра на случай форс-мажоров и прочих чрезвычайных ситуаций.
Также его интересует, проводятся ли специальные учения на случай эвакуации и знает ли персонал, что нужно делать в подобных случаях. Волонтер отметил, что во время потопа в Ocean Plaza были люди, которые пытались разбить витрины чтобы выбраться наружу.
"Окажись там один человек с оружием, и в состоянии аффекта предприми он попытки "расстрелять стекло", чтобы вырваться наружу - сколько бы беды могла натворить пуля, полетевшая через стекло наружу?", - написал Мочанов.
Пользователи сети также прокомментировали инцидент.
Скриншоты с Facebook