В КГГА разъяснили, как будут компенсировать ущерб пострадавшим от прорыва трубы

Фото: Петр Пантелеев (kievcity.gov.ua)

По каждому случаю комиссия будет разбираться отдельно

Решение о выплате компенсаций пострадавшим в результате прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве будет приниматься по каждому случаю отдельно. Об этом сказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, передает РБК-Украина.

Также во время брифинге вечером в понедельник, 13 января, он отметил, что будет рассматриваться вопрос о компенсации владельцам автомобилей, которые получили повреждения.

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", - сказал Пантелеев.

На вопрос журналистов о том, как будет решаться вопрос возмещения относительно машин, которые были повреждены в результате прорыва заместитель главы КГГА добавил: "Будет обследование повреждений и будет комиссия, которая будет делать выводы".

Напомним, на время ликвидации последствий прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве будет перекрыта дорога по ул. Антоновича. Дорожными службами будет организован альтернативный проезд.

Отметим, 13 января в результате прорыва трубы по ул.Антоновича, 176, в больницы столицы доставили 9 пострадавших с ожогами.