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В Запорожье из окна шагнула 12-летняя школьница: что у нее случилось

Запорожье, Пятница 18 сентября 2020 12:53
В Запорожье из окна шагнула 12-летняя школьница: что у нее случилось
В Запорожье девочка вышла из окна (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Запорожье девочка выпрыгнула из окна из-за расставания с парнем

В Запорожье произошла трагедия. 12-летняя девочка выпрыгнула из окна третьего этажа. Отмечается, что школьница сделала это из-за расставания с парнем.

Как информирует пресс-служба Нацполиции Запорожской области, ЧП произошло 17 сентября в 16:20. В Днепровский отдел полиции поступило сообщение о том, что по месту жительства с третьего этажа квартиры по улице Трегубенко выпрыгнула из окна 12-летняя девушка. Таким образом она пыталась покончить жизнь самоубийством на почве расставания со своим парнем.

В полиции рассказали, что малолетнюю госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 с дополнительной квалификацией "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего, а девочка находится в реанимации.

Как мы ранее сообщали, в Житомире покончил с собой юный курсант, который страдал из-за неразделенной любви. Парня нашли мертвым, а рядом с ним была прощальная записка.

Ранее мы писали, что в Запорожье женщина сожгла себя на территории храма.

Также сообщалось, что в Херсонской области девочка-подросток покончила с собой из-за строгих родителей.

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