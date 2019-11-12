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Втратив три пальця: під Херсоном колишній вчитель хімії влаштував вибух

STYLERЖиття    12.11.2019 - 19:01
Втратив три пальця: під Херсоном колишній вчитель хімії влаштував вибух
Під Херсоном колишній вчитель хімії влаштував вибух (Колаж РБК-Україна)

Вчитель Хімії під Херсоном вирішив перевірити новий вибуховий пристрій

У Херсонській області колишній вчитель хімії вирішив перевірити свій винахід і влаштував феєричний вибух. Як повідомляє місцеве видання "Новий день", інцидент стався в селі Веселе.

65-річний пенсіонер, колишній вчитель хімії, отримав серйозні травми в результаті вибуху саморобної вибухівки. Його госпіталізували в місцеву лікарню.

З'ясувалося, що пенсіонер прочитав в інтернеті інструкцію з виготовлення вибухівки з хімічного добрива з доступних засобів в домашній аптечці. Чоловік змішав все за пропорціями, струснув колбу і суміш несподівано вибухнула. Як повідомили в поліції, пенсіонеру крупно пощастило, так як більшість осколків пішла в дерев'яну підлогу, а не відбилася рикошетом об стіни і на вп'ялася в колишнього хіміка.

Постраждалий стверджує, що не збирався нікого підривати або використовувати цю суміш для продажу. Він просто вирішив перевірити, наскільки інформація про такі речі в інтернеті правдива.

"Мені просто було цікаво", - пояснив свої дії пенсіонер.

Поліція кваліфікувала цей інцидент як нещасний випадок і поки вирішила колишнього хіміка до відповідальності не залучати.

На даний момент пенсіонер перебуває в лікарні, так як вибухом йому відрубало три пальці на руці, і він отримав травму руки і передпліччя.

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