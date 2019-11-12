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С лопатами и ломами: украинцы и ромы устроили эпичный "махач" в Словакии (видео)

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 12:40
С лопатами и ломами: украинцы и ромы устроили эпичный "махач" в Словакии (видео)
Украинцы подрались с ромами в Словакии (коллаж РБК-Украина)

Украинцы подрались с ромами в Словакии. Видео жестокой драки разлетается по сети

В Словакии на автостоянке супермаркета состоялась масштабная драка между украинцами и ромами. Во время "махача" в ход шли даже лопаты и ломы.

Как сообщают местные СМИ, потасовка произошла в городке Малацки, что находит в 33 километрах от столицы Словакии - Братиславы. По информации изданий, вблизи торгового центра местные ромы (их в этом населенном пункте проживает около 1%) что-то не поделили с украинскими заробитчанами.

Как видно на видео, некоторые люди во время драки использовали палки, метлы, ломы, биты и даже лопаты. В социальных сетях пользователи из Малацки пишут, что им эта ситуация напоминала "кадры из голливудского боевика", а также признаются, что такого в их городке не происходило уже очень давно.

"Никто не знает, кем именно были эти люди. Драка продолжалась около минуты, потом они все как будто растворились", - рассказал один из очевидцев.

Драка в Словакии между украинцами и ромами

Что стало причиной конфликта, который перерос в жестокую драку, - не известно. Сообщается, что в результате инцидента в местную больницу попал один пожилой мужчина, который получил серьезные травмы головы.

"В настоящее время дело рассматривается полицейскими из управления полиции округа Малацки. Уполномоченный сотрудник полиции начал уголовное преследование за преступление, связанное с нанесением телесных повреждений в связи с хулиганством", - рассказали в местной полиции.

Добавим, что инцидент произошел 7 ноября, но видео драки появилось только через несколько дней.

Интересно, что из видео драки уже начали делать мемы. Например, один из пользователей представил участников "махача" героями "Звездных войн".

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