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Потерял сознание и впал в кому: что известно о состоянии школьника из Днепра, перенесшего инсульт

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Днепр, Вторник 05 октября 2021 19:05
Потерял сознание и впал в кому: что известно о состоянии школьника из Днепра, перенесшего инсульт Известно состояние 15-летнего парня, у которого случился инсульт (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре у 15-летнего Влада Щирого случился инсульт. В частности, парня транспортировали в состоянии комы в Киев, а там врачи провели сложную и дорогостоящую операцию.

Об этом сообщает "Наш город".

Что произошло со школьником

Так, в начале сентября произошел случай, что ученик средней школы №96, 9-В класса внезапно потерял сознание и впал в кому. Медики диагностировали у него инсульт.

Поэтому подростка транспортировали в Киев, где медики установили ему диагноз "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, внутреннее кровоизлияние в левую гемисферу с прорывом мозжечка в желудочковую систему".

Кроме того, парню необходима была операция, стоимостью около 200 тысяч гривен. Впоследствии неравнодушные граждане помогли собрать средства и его успешно прооперировали.

Потерял сознание и впал в кому: что известно о состоянии школьника из Днепра, перенесшего инсульт

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