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В Днепре у 9-классника случился инсульт: просто потерял сознание

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Днепр, Четверг 02 сентября 2021 12:28
В Днепре у 9-классника случился инсульт: просто потерял сознание Коллаж РБК-Украина: В Днепре у 9-классника случился инсульт
Автор: Светлана Мащенко

В Днепре у 15-летнего школьника случился инсульт. Парень упал, потеряв сознание, после чего впал в кому. Сейчас Влад Щирый борется за жизнь, ему нужна срочная операцию, на которую средств у родителей не хватает.

Об этом в Facebook сообщила жительница Днепра Екатерина Головачева.

Удар случился около двух недель назад. В данное время школьник находится в одной из больниц Киева, он вышел из комы, но состояние по-прежнему тяжелое.

Подросток учится в школе № 96 города Днепр, в 9-В классе.

Врачи диагностировали Владу "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическим типу, внутреннее кровоизлияние в левую гемисферу с прорывом мозжечка в желудочковую систему".

Волонтеры всеми силами собирают средства на помощь Владу - всего нужно 200 тысяч гривен. Родители уже начали распродавать имущество и очень надеются на людей. Помочь Владу можно перейдя по этой ссылке.

В Днепре у 9-классника случился инсульт: просто потерял сознаниеВ Днепре у 9-классника случился инсульт: просто потерял сознание

Фото: Влад Щирый нуждается в помощи (facebook.com/katerina.golovachova.7)

Случаи внезапной смерти подростков в Украине - не редкость

Недавно в селе Стрелковое Херсонской области в детском лагере "Буревестник" умерла 15-летняя девочка. Ей стало плохо, во время выступления на сцене.

Неделей ранее также в детском лагере стало плохо 12-летнему мальчику. Это произошло во время физической нагрузки. Его забрали в больницу, где он и умер.

А в конце мая этого года вся страна была шокирована внезапной смертью 15-летнего внука Олега Филимонова, юмориста и экс-кандидата в мэры города Одесса. Парень упал и умер на спортплощадке во время игры в баскетбол.

Отметим, что недавно медки перечислили признаки микроинсульта (малого инсульта), который все чаще "молодеет", поражая не только пожилых людей, но и совсем молодых.

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