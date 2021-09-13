Этот простой продукт снижает риск инсульта: есть почти на каждой кухне

Ученые из Японии провели исследование о воздействие некоторых продуктов на состояние организма человека и обнаружили продукт, который при регулярном применении способен снизить риск инсульта на 16%.

Исследование японских ученых продолжалось 15 лет и было направлено на влияние пищевых привычек человека на укрепление сосудов.

Исследователи наблюдали за состояние здоровья более 70 тысяч добровольцев из стран Азии. В опыте принимали участие респонденты до 74 лет. И изначально ни у кого из них не было проблем с сердечно-сосудистой системой.

Как оказалось, употребление в пищу продуктов, которые произведены из арахиса или употребление орехов в чистом виде, снижало риск развития инсультов на 16%. Такие продукты снижали и риск развития ишемии мозга – на 20%.

"Мы впервые показали, что употребление большого количества арахиса статистически связано с уменьшением частоты инсультов среди жителей Азии. Это говорит в пользу того, чтобы добавлять продукты на базе арахиса в диету и это будет полезным для здоровья человека и состояния сосудов и его мозга", - отметил один из авторов исследования, профессор Университета Осаки Сатойо Икехара.

Стоит отметить, что арахисовая паста и другие продукты из арахиса – сильный аллерген. Поэтому не стоит употреблять такие продукты без консультации с врачом.