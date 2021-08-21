Когда нужно срочно звонить в скорую: названы шесть малозаметных признаков инсульта

Инсульт – очень опасное состояние для человека, которое может вызвать ряд опасны осложнений и привести к параличу или смерти. Первые стадии нарушения протекают обычно незаметно, и инсульт начинают свою атаку на организм очень тихо.

Медики перечислили основные симптомы тихого инсульта, которые точно должны насторожить. Об этом сообщает MedikForum.

Первым признаком инсульта может стать опущение века или губ. Будьте внимательны, так эти симптомы могут появляться и исчезать. Как объясняют врачи, это связано с транзиторной ишемической атакой, более известной как мини-инсульт. Мозг при этом состоянии быстро возобновляет кровоснабжение, и все симптомы исчезают. Но мини-инсульты серьезно увеличивают риск обширного инсульта в будущем.

Какие еще есть симптомы "тихого" инсульта

Тошнота

Головокружение

Чувство онемения

Потеря равновесия

Невнятная речь

Головная боль

Если вы заметите хоть один из этих симптомов – немедленно вызывайте скорую помощь:

Человек не может улыбнуться, уголки его глаз или рта опущены

Человек не может поднять руки

Речь человека становится спутанной, часто он перестает понимать, что ему говорят

Может возникнуть внезапная слабость в руках и ногах, онемение одной стороны тела, включая ноги, руки или ступни.

Важно! Чем быстрее больному с инсультом оказать помощь, тем больше шансов на его восстановление и отсутствие серьезных осложнений.