Втратив свідомість і впав у кому: що відомо про стан школяра з Дніпра, який переніс інсульт
У Дніпрі у 15-річного Влада Щирого стався інсульт. Зокрема, хлопця транспортували у стані коми до Києва, а там лікарі провели складну і дороговартісну операцію.
Про це повідомляє "Наше місто".
Що сталось зі школярем
Так, початку вересня Дніпро стався випадок, що учень середньої школи №96, 9-В класу раптово знепритомнів і впав в кому. Медики діагностували у нього інсульт.
Тому підлітка транспортували до Києва, де медики встановили йому діагноз "гостре порушення мозкового кровообігу за геморагічним типом, внутрішній крововилив у ліву гемісферу з проривом мозочка у шлуночкову систему".
Окрім того, хлопцю необхідна була операція, вартістю близько 200 тисяч гривень. Згодом небайдужі громадяни допомогли зібрати кошти і Влада успішно прооперували.
Відомом у якому стані хлопчик, у якого стався інсульт у Дніпрі (скрін з відео)
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