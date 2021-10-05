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Втратив свідомість і впав у кому: що відомо про стан школяра з Дніпра, який переніс інсульт

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Дніпро, Вівторок 05 жовтня 2021 19:05
Втратив свідомість і впав у кому: що відомо про стан школяра з Дніпра, який переніс інсульт Відомий стан 15-річного хлопця, у якого стався інсульт (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі у 15-річного Влада Щирого стався інсульт. Зокрема, хлопця транспортували у стані коми до Києва, а там лікарі провели складну і дороговартісну операцію.

Про це повідомляє "Наше місто".

Що сталось зі школярем

Так, початку вересня Дніпро стався випадок, що учень середньої школи №96, 9-В класу раптово знепритомнів і впав в кому. Медики діагностували у нього інсульт.

Тому підлітка транспортували до Києва, де медики встановили йому діагноз "гостре порушення мозкового кровообігу за геморагічним типом, внутрішній крововилив у ліву гемісферу з проривом мозочка у шлуночкову систему".

Окрім того, хлопцю необхідна була операція, вартістю близько 200 тисяч гривень. Згодом небайдужі громадяни допомогли зібрати кошти і Влада успішно прооперували.

Втратив свідомість і впав у кому: що відомо про стан школяра з Дніпра, який переніс інсульт

Відомом у якому стані хлопчик, у якого стався інсульт у Дніпрі (скрін з відео)

Раніше ми повідомляли, що названі шість малопомітних ознак інсульту, коли потрібно терміново телефонувати в швидку.

Також ми писали, що цей простий продукт знижує ризик інсульту.

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