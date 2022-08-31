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"Потерял детство": 12-летний мальчик разбирает завалы своего дома, который уничтожили войска РФ

Мальчик разбирает завалы домов в Черниговской области (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Черниговской области 12-летнего Данила Рака российские военные лишила детства. Сейчас он помогает соседям разбирать руины разрушенных российскими обстрелами домов.

Об этом сообщает "Радио свобода".

В частности, сейчас папа мальчика с оружием в руках защищает Украину на фронте, мама - получила тяжелое ранение.

Дом, в котором жила семья Даниила, попало несколько снарядов российских военных. На руины, где когда-то был его дом, мальчик приезжает с бабушкой. Они ищут под развалинами остатки вещей.

"Я чувствую страшную боль и потерю. Как будто я умерла. Это вся моя жизнь, смолоду", - рассказала бабушка Нина.

Бабушка Даниила рассказала о разрушенном доме (скрин с видео)

Когда Россия начала войну, папа Даниила пошел защищать Украину. В результате российского обстрела мама получила тяжелое ранение ноги. В результате все заботы о ней и хозяйстве упали на детские плечи Даниила.

"Маме нужна операция, ее надо поддерживать. Бабушку надо поддерживать, потому что она ездит на пепелище, ей плохо. И я ее поддерживаю, чтобы ей не было тяжело на сердце", - рассказал Данило.

12-летний Даниил разбирает обломки домов (скрин с видео)

Сейчас мальчик сам ухаживает за скотом и хозяйничает. Также 12-летний подросток разбирает завалы чужих домов, разрушенных оккупантами.

"Он лишился детства и делает сейчас работу непосильную для ребенка. Он не должен этого делать. Он должен жить и радоваться жизни", - сказала мама мальчика Людмила Коваленко.

У Даниила мечта - отстроить дом и стать военным.

"Отец военный, дядя военный, дед военный и отчим тоже. Я тоже буду военным. Потому, что это моя мечта", - добавил он.

Мама Даниила Рака (скрин с видео)

Ранее мужчина из Славянска рассказал, как чудом выжил во время ракетного удара.

Также украинка рассказывала, как оккупанты "освобождали" их от нормальной жизни.

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Черниговская область