Потерял часть руки, но спас 5 детей: 17-летнего курсанта наградили орденом "За мужество"

Владимир Зеленский наградил 17-летнего курсанта из Днепропетровской области Александра Гаркушу орденом "За мужество III степени". Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Летом 2019 года парень спас пятерых детей, когда увидел, что они на детской площадке подожгли найденную гранату. Александр быстро среагировал, он сразу же схватил гранату и хотел бросить ее в место, где не было людей.

Но он не успел это сделать, и боеприпас взорвался у него в руке. При этом парень успел закрыть собой детей. Он получил множество ранений и лишился четырех пальцев на правой руке. Об этом сообщают "Факты".

После операции Александр быстро восстановился и продолжил учебу в Криворожском лицее. Новость о том, что он получил орден "За мужество" стала для него неожиданностью, как и для его отца, который в 2014 году служил в разведбате в зоне АТО.

Детей с гранатой, среди которых были и пятилетние, Александр увидел, когда проходил мимо. Позже дети рассказали, что боеприпас принес ученик седьмого класса, отец которого вернулся из АТО.

Александр рассказал, что стал свидетелем того момента, когда дети подожгли гранату и смотрели, что с ней будет дальше. Он вспомнил, что в военном лицее преподаватели рассказывали, что граната взрывается за четыре секунды.

Он быстро подбежал, схватил боеприпас и хотел бросить его в безлюдное место, но не успел это сделать. При этом он успел растолкать детей и закрыть собой маленькую девочку.

Он также отметил, что после взрыва он помнит сильный звон в ушах. При этом парень ничего не видел. Потом он заметил, что у него не хватает пальцев на руке – их оторвало.

Он собирался идти домой, но его остановила односельчанка, которая оказала первую помощь. Женщина пыталась забинтовать его правую руку. Александр левой рукой достал телефон и позвонил отцу, который сразу же прибежал и уколол сыну сильное обезболивающее - буторфанол.

Александр рассказал, что в реанимации, он слышал разговор врачей, которые сказали, что отец спас ему жизнь, поскольку если бы он не сделал укол, то его могли бы не довести до больницы.

У парня был серьезно ранен живот и его кишки были снаружи. При этом осколки были в руках, ногах, в голове. Врачи делали операцию около семи часов. За это время он пережил три клинические смерти. После этого пол месяца находился в реанимационном отделении.

Напомним, Зеленский посмертно наградил командира танковой бригады.