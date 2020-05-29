Зеленский наградил орденом умершего полковника Межакова

Фото: Юрий Межаков (facebook com 1ogtb)

Полковник Юрий Межаков умер от остановки сердца

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени полковника Юрия Межакова. Офицер умер от остановки сердца.

Текст соответствующего указа №204/2020, размещен на официальном сайте главы государства.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Межакова Юрия Владимировича - полковника (посмертно)", - говорится в документе.

Отметим, что полковник Юрий Межаков служил в Северской танковой бригаде с 2018 года, в 2019-м - стал ее командиром. В 2014-2015 годах Межаков был начальником штаба 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Напомним, командир 1-й отдельной танковой Северской бригады Вооруженных сил Украины Юрий Межаков умер 28 мая в районе проведения ООС.

Ранее сообщалось, что 26 мая на Донбассе в результате попадания вражеской пули в голову погиб 24-летний младший сержант 28-й отдельной механизированной бригады.

Также РБК-Украина писало, что 21 мая в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный и еще семеро воинов получили ранения.

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Автор: Надежда Собенко