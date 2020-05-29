ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский наградил орденом умершего полковника Межакова

Новости » Политика     29.05.2020 - 08:06
Зеленский наградил орденом умершего полковника Межакова
Фото: Юрий Межаков (facebook com 1ogtb)

Полковник Юрий Межаков умер от остановки сердца

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени полковника Юрия Межакова. Офицер умер от остановки сердца.

Текст соответствующего указа №204/2020, размещен на официальном сайте главы государства.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Межакова Юрия Владимировича - полковника (посмертно)", - говорится в документе.

Отметим, что полковник Юрий Межаков служил в Северской танковой бригаде с 2018 года, в 2019-м - стал ее командиром. В 2014-2015 годах Межаков был начальником штаба 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Напомним, командир 1-й отдельной танковой Северской бригады Вооруженных сил Украины Юрий Межаков умер 28 мая в районе проведения ООС.

Ранее сообщалось, что 26 мая на Донбассе в результате попадания вражеской пули в голову погиб 24-летний младший сержант 28-й отдельной механизированной бригады.

Также РБК-Украина писало, что 21 мая в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный и еще семеро воинов получили ранения.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь