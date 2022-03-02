Потери среди гражданских: с начала российского вторжения уже погибли более 2000 украинцев

В частности, уже более 160 часов Украина и весь украинский народ держат оборону от коварного и циничного нападения России и Белоруссии.

"Каждый час - это потерянные жизни наших детей, женщин и защитников. В течение семи дней войны", - говорится в сообщении.

Также за это время Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. К тому же за это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников.

"Сегодня основные усилия спасателей направлены на спасение людей. Удалось сохранить жизнь более 150 человек, ликвидировать более 400 пожаров, возникших после вражеских обстрелов, эвакуировать более 500 человек. Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов", - отметили в ГСЧС.

Кроме того, при выполнении задач погибли 10 спасателей и 13 получили травмы.