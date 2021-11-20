Потепление придет с сильными дождями и ветром: синоптики обновили прогноз на выходные

Температура воздуха будет довольно высокой для этой поры года, местами прогреется даже до +13 градусов. Однако сильный штормовой ветер и осадки не дадут возможности погреться под солнцем.

"20-21 ноября в Украине будет тепло. Это относительно, хотя все же для этой поры года максимальные +7 +13 градусов комфортные. Неожиданное (но прогнозированное) потепление будет нивелировать сильный, до штормовых порывов, северо-западный ветер. Дожди удержатся в большинстве областей Украины в ближайшую ночь и утром. Днем влажная погода ожидается в восточной части, в Запорожье, Сумской области и в Крыму. Немного осадков выпадет в Карпатах. На остальной территории 20 ноября и на протяжении 21 ноября – ничего существенного", - сообщила Диденко.

Карта погоды

В Киеве по прогнозу синоптика, утром в субботу будет идти дождь. Днем в субботу и воскресенье – без существенных осадков.

"В столице – сильный штормовой ветер! Порадует разве что температура воздуха: на выходных в Киеве около +10 градусов", - рассказала синоптик.

Она отметила, что уже с понедельника-вторника в Украину зайдет новое похолодание.

Карта погоды

По прогнозу Украинского гидрометцентра, осадки в субботу захватят все области на востоке, северо-востоке и юге страны. Также будет капать в центральных областях.

Ночная температура на востоке составит от -1 до +2 градусов, днем там потеплеет до +8 +10 градусов.

На остальной территории ночью ожидается от +4 до +7 градусов, днем воздух прогреется до +9 +11 градусов, на юге до +13 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 20 ноября

В воскресенье, 21 ноября, осадки пройдут в Черниговской и Сумской областях, местами возможен мокрый снег. На остальной территории Украины будет сухо.

Ночная температура воздуха на востоке составит -1 +2 градуса, днем от +5 до +10 градусов.

В остальных областях ночью ожидается от +2 до +7 градусов, днем от +7 до +11 градусов, на юге до +13 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 21 ноября