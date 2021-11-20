Потепління прийде з сильними дощами і вітром: синоптики оновили прогноз на вихідні

Температура повітря буде досить високою для цієї пори року, місцями прогріється навіть до +13 градусів. Однак сильний штормовий вітер і опади не дадуть можливості погрітися під сонцем.

"20-21 листопада в Україні буде тепло. Це відносно, хоча все ж для цієї пори року максимальні + 7 + 13 градусів комфортні. Несподіване (але прогнозоване) потепління нівелюватиме сильний, до штормових поривів, північно-західний вітер. Дощі втримаються в більшості областей України в найближчу ніч і вранці. Вдень волога погода очікується в східній частині, в Запоріжжі, Сумській області та в Криму. Трохи опадів випаде в Карпатах. На решті території 20 листопада і протягом 21 листопада – нічого істотного", - повідомила Діденко.

Карта погоди

В Києві за прогнозом синоптика, вранці в суботу йтиме дощ. Вдень у суботу та неділю – без істотних опадів.

"У столиці - сильний штормовий вітер! Порадує хіба що температура повітря: на вихідних у Києві близько + 10 градусів", - розповіла синоптик.

Вона зазначила, що вже з понеділка-вівторка в Україну зайде нове похолодання.

Карта погоди

За прогнозом Українського гідрометцентру, опади в суботу захоплять всі області на сході, північному сході та півдні країни. Також буде капати в центральних областях.

Нічна температура на сході становитиме від -1 до +2 градусів, вдень там потеплішає до +8 +10 градусів.

На решті території вночі очікується від + 4 до +7 градусів, вдень повітря прогріється до +9 +11 градусів, на півдні до + 13 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 20 листопада

В неділю, 21 листопада, опади пройдуть у Чернігівській та Сумській областях, місцями можливий мокрий сніг. На решті території України буде сухо.

Нічна температура повітря на сході становитиме -1 +2 градуси, вдень від +5 до +10 градусів.

В інших областях вночі очікується від +2 до +7 градусів, вдень від +7 до +11 градусів, на півдні до + 13 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 21 листопада