Львовскую область накрыл снег
Фото: во Львовской области идет снег (pixabay.com)
В горах Львовской области падает снег. Снег выпал на территории горнолыжных курортов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал snig.info.
Снег идет на курортах Плай, Тростян, Захар Беркут.
Штормовое предупреждение
Сегодня в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Штормовое предупреждение объявлено в таких областях: Ровенской, Волынской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой.
Прогноз погоды на сегодня
Сегодня все области Украины накроют дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +10.