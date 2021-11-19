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Львовскую область накрыл снег

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Львовская область, Пятница 19 ноября 2021 09:50
Львовскую область накрыл снег Фото: во Львовской области идет снег (pixabay.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В горах Львовской области падает снег. Снег выпал на территории горнолыжных курортов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал snig.info.

Снег идет на курортах Плай, Тростян, Захар Беркут.

Штормовое предупреждение

Сегодня в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Штормовое предупреждение объявлено в таких областях: Ровенской, Волынской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой.

Прогноз погоды на сегодня

Сегодня все области Украины накроют дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +10.

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