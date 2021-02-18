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Потепление наступит уже совсем скоро: синоптики назвали новую дату

Новина українською → Четверг 18 февраля 2021 12:22
Потепление наступит уже совсем скоро: синоптики назвали новую дату Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в феврале ошарашила жителей страны всеми прелестями зимы – регионы накрыло сильными снегопадами и морозами. Однако весна уже совсем близко и синоптики прогнозируют потепление уже в ближайшее время.

Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала в комментарии для издания "Сегодня", что стоит ждать от погоды в ближайшие дни и когда наступит потепление.

Конец этой недели еще будет очень холодным и местами температура воздуха в ночные часы упадет до -25 градусов. Центральные области, а также юг и восток накроет сильными снегопадами. А на следующей неделе синоптики прогнозируют оттепель.

"После 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины. И будет происходить постепенное ослабление мороза и повышение температуры до 0, а затем и положительных значений", - объяснила синоптик Наталья Голеня.

Она отметила, что к 25 февраля температура по всей стране перестанет опускаться ниже трех градусов тепла, а на Закарпатье и юге ожидается намного больше – до +10 градусов.

Однако радоваться потеплению особенно не стоит, так как синоптики прогнозируют довольно прохладную весну и температурные качели ожидаются в Украине аж до Пасхи, которая будет в начале мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики ошарашили прогнозом погоды на весну в Украине.

А также мы писали о том, что вторая половина февраля принесет погодные сюрпризы в большинство областей.

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В Украину спешит весенняя погода: когда ждать потепления
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