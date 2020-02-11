Потепление не за горами: синоптики назвали дату повышения температуры воздуха

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине принесет новое потепление совсем скоро

Погода в Украине в последние дни вспомнила о том, что февраль – это зимний месяц и отсыпала щедро и морозов и большое количество снега в большинстве областей. Похолодание и слякоть совсем скоро сменится очередным потеплением и синоптики рассказали, когда температура воздуха снова пойдет вверх, а в Украину вернется солнце.

Так, в воскресенье, 16 февраля, в большинстве регионов страны ожидается сухая погода, местами облачная, но без осадков. Часть Украины окажется в зоне теплого антициклона, который принесет с собой повышение температуры воздуха на западе, юге и в центре страны.

На востоке будет сухо, местами сильная облачность, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от -4 до -6 градусов, днем температура воздуха поднимется до 0 +3 градусов.

В северных областях осадков не будет, ночью от 0 до -2 градусов, днем столбики термометров будут показывать от +2 до +4 градусов.

На юге страны ожидается ясная и сухая погода, ночью от -2 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +4 +7 градусов. В Крыму сухо, солнечно, ночью -1 +1, днем от +5 до +7 градусов.

В западных областях будет теплее всего, синоптики прогнозируют ясную солнечную погоду, с небольшой облачностью. Ночью в регионе от 0 до -2 градусов, местами до -4 градусов. Днем столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов.

В центральной части страны будет пасмурно, но без осадков, сильная облачность. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов, днем прогреется до +2 +5 градусов.

В Киеве 16 февраля будет облачно, без осадков. Ночью 0 -2 градуса, днем от +3 до +5 градусов.

Карта погоды в Украине 16 февраля

Тем временем, в среду, 12 февраля, в Украине ожидается мокрый снег, снег с дождем, небольшие морозы и сильный ветер.

На востоке страны пройдут сильные дожди с мокрым снегом. Ночью от 0 до -6 градусов, днем от +1 до +4 градусов.

В южных областях осадки в виде дождя и небольшого снега продут только в Крыму и в Херсонской области, в остальных областях – сухо. Ночная температура в регионе будет колебаться от 0 до +3 градусов, днем от +6 до +8 градусов.

На севере страны синоптики обещают мокрый снег, снег с дождем, ветер до 12 м/с. Температура воздуха будет колебаться ночью от 0 до +2 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

В западных областях мокрый снег пройдет в Закарпатье, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также на Волыни, в остальных областях –сухо. Ночная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +2 до +5 градусов.

В центральной части страны будет идти мокрый снег, ожидается сильный ветер. Ночью от -1 до +2 градусов, днем потеплеет до +2 +4 градусов.

В Киеве 12 февраля пройдет мокрый снег, снег с дождем, ветер западный, до 12 м/с. Ночью от 0 до +2 градусов, днем +2 +4 градуса.

Карта погоды в Украине на 12 февраля