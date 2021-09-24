Потепление будет постепенным и с дождями: какая погода ждет Украину на выходных

Погода в Украине в субботу, 24 сентября

В субботу дожди уйдут из западных областей и частично с юга. В центре, на севере, востоке и в части южных областей синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Также ожидается сильный ветер со штормовыми порывами.

На востоке будет идти дождь, ночью от +7 до +9 градусов, днем от +12 до +15 градусов. Ожидается сильный ветер.

В южной части дожди будут идти в Одессе и Николаеве, в остальных регионах осадки возможны только ночью, днем будет сухо. Температура воздуха в ночные часы составит +9 +11 градусов, днем от +17 до +19 градусов, местами до +21 градуса. В Крыму ночью +10 +12 градусов, днем +15 +17 градусов.

На севере пройдут дожди, ожидается сильный ветер. Ночью +7 +9 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

В западной части потеплеет, часть областей окажется в зоне сухой, но пасмурной погоды. Ночью в регионе от +7 до +10 градусов, днем от +16 до +19 градусов.

В центральной части страны небольшой дождь, сильный ветер с порывами. Ночью +8 +10 градусов, днем от +13 до +16 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 25 сентября

Погода в Украине на воскресенье, 26 сентября

В воскресенье синоптическая ситуация начнет меняться, и дожди ожидаются только на крайнем востоке страны. В остальных регионах небольшие осадки возможны только в ночное время, днем будет сухо.

На востоке дожди ожидаются в Днепре, Харькове, Луганской и Донецкой областях. Ночью в регионе от +7 до +12 градусов, днем ожидается от +14 до +17 градусов.

В южной части ожидается сильный ветер, но без осадков. Ночью от +10 до +13 градусов, днем прогреется до +20 +22 градусов, в Одессе до +24 градусов. В Крыму сухо, ночью +10 +12 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

На севере дожди отступят и начнет теплеть. Днем будет сухо, возможен сильный ветер. Температура воздуха в ночное время составит +9 +11 градусов, днем от +14 до +16 градусов.

В западных областях будет сухо, выглянет солнце. Ночью в регионе от +10 до +13 градусов, днем столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов, на Закарпатье до +22 градусов.

В центральной части страны облачно, сильный ветер, но днем будет без осадков. Ночью +10 +12 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 26 сентября

Погода в Киеве

В субботу в Киеве ожидается мелкий дождь в ночные часы и днем. Ветер западный, до 12 м/с. Ночью в столице +7 +9 градусов, днем прогреется до +12 +15 градусов.

В воскресенье небольшой дождь пройдет только ночью, днем без осадков. Температура воздуха составит в ночное время +11 +13 градусов, днем ожидается от +15 до +17 градусов.

Стоит отметить, что на следующей неделе синоптики обещают сухую и ясную погоду. Но температура воздуха снова немного опустится, до +12 +15 градусов в большинстве областей.

Карта погоды в Киеве