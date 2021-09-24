Потепління буде поступовим і з дощами: яка погода чекає Україну на вихідних

Погода в Україні в суботу, 24 вересня

У суботу дощі підуть із західних областей і частково з півдня. У центрі, на півночі, сході та в частині південних областей синоптики прогнозують короткочасні дощі. Також очікується сильний вітер зі штормовими поривами.

На сході йтиме дощ, вночі від + 7 до +9 градусів, вдень від +12 до + 15 градусів. Очікується сильний вітер.

У південній частині дощі йтимуть в Одесі та Миколаєві, в інших регіонах опади можливі тільки вночі, вдень буде сухо. Температура повітря в нічні години складе + 9 +11 градусів, вдень від +17 до +19 градусів, місцями до + 21 градуса. У Криму вночі + 10 +12 градусів, вдень +15 + 17 градусів.

На півночі пройдуть дощі, очікується сильний вітер. Вночі + 7 +9 градусів, вдень від +12 до + 14 градусів.

У західній частині потеплішає, частина областей опиниться в зоні сухої, але похмурої погоди. Вночі в регіоні від + 7 до +10 градусів, вдень від +16 до + 19 градусів.

У центральній частині країни невеликий дощ, сильний вітер з поривами. Вночі + 8 +10 градусів, вдень від +13 до + 16 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 25 вересня

Погода в Україні на неділю, 26 вересня

У неділю синоптична ситуація почне змінюватися, і дощі очікуються тільки на крайньому сході країни. В інших регіонах невеликі опади можливі тільки в нічний час, вдень буде сухо.

На сході дощі очікуються в Дніпрі, Харкові, Луганській та Донецькій областях. Вночі в регіоні від + 7 до +12 градусів, вдень очікується від +14 до + 17 градусів.

У південній частині очікується сильний вітер, але без опадів. Вночі від +10 до +13 градусів, вдень прогріється до +20 +22 градусів, в Одесі до + 24 градусів. У Криму сухо, вночі + 10 +12 градусів, вдень від +20 до + 22 градусів.

На півночі дощі відступлять і почне теплішати. Вдень буде сухо, можливий сильний вітер. Температура повітря в нічний час складе +9 +11 градусів, вдень від +14 до +16 градусів.

У західних областях буде сухо, вигляне сонце. Вночі в регіоні від +10 до +13 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +16 до +19 градусів, на Закарпатті до +22 градусів.

У центральній частині країни хмарно, сильний вітер, але вдень буде без опадів. Вночі + 10 +12 градусів, вдень від +15 до + 17 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 26 вересня

Погода в Києві

У суботу в Києві очікується дрібний дощ в нічні години та вдень. Вітер західний, до 12 м/с.вночі в столиці +7 +9 градусів, вдень прогріється до +12 +15 градусів.

У неділю невеликий дощ пройде тільки вночі, вдень без опадів. Температура повітря складе в нічний час +11 +13 градусів, вдень очікується від +15 до + 17 градусів.

Варто відзначити, що наступного тижня синоптики обіцяють суху і ясну погоду. Але температура повітря знову трохи опуститься, до +12 +15 градусів в більшості областей.

Карта погоди в Києві