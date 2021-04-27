UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Потеплеет совсем скоро: народный синоптик дал прогноз на май

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в этом году не сильно радует весенним потеплением. Конец апреля принес заморозки, а местами даже прошел мокрый снег. Начало мая также не принесет долгожданного тепла в первую неделю.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии для сайта "Главред". Он назвал дату настоящего потепления в Украине.

По словам Горбаня, теплеть в Украине начнет только после Пасхи. А на сам праздник будет еще довольно прохладно.

"Холодная погода и снега в апреле происходят из-за расположения планет. Земля оказалась по одну сторону, а все планеты Солнечной системы выстроились на противоположной стороне орбиты. При таком положении давление на экватор Земли сильно уменьшается, что провоцирует преобладание потоков холодного воздуха. Текущий год – год Сатурна, которому свойственна холодная весна. Кроме того, сказывается и поздняя Пасха: природная закономерность, что от Вербного воскресенья до Пасхи всегда холодно", - заявил синоптик.

На Пасху в Киеве и Киевской области уже будет намного теплее и Леонид Горбань прогнозирует повышение температуры в дневные часы до +17 +20 градусов.

Еще теплее будет в южных областях, там ожидается повышение температуры выше +20 градусов. А вот на севере и в западных областях будет прохладнее на два-три градуса.

"Потепление начнется на пятый день после Пасхи (7 мая) – сразу после нее начнет теплеть, и это тепло начнет нарастать, вследствие чего теплая погода установится через семнадцать дней после Пасхи (19 мая)", - резюмировал синоптик.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что синоптики спрогнозировали в Украине потепление до +20 градусов.

А также мы писали о том, что Украину в конце апреля накроет ночными морозами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрсиноптикПогода