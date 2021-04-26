Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +20

Погода в Украине на Пасху и майские праздники порадует жителей многих регионов. Ожидается потепление, и местами температура воздуха поднимется выше +20 градусов.

Об этом рассказала ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в эфире программы "Сегодня День" на телеканале " Украина 24 ".

Она сообщила, что потепление ожидается на праздники практически во всех областях Украины. Немного прохладнее будет только на западе страны.

"К Пасхе будет повышение температуры, ожидаем 1-2 мая. 1-го будет +12 +18 градусов, до +19 градусов тепла. На 2 мая, особенно в южных, центральных и восточных областях, будет +20 +24 градуса", - отметила синоптик.

А вот в западные области, по прогнозам синоптиков, придет атмосферный фронт с дождями. Там не будет таких высоких температур, хотя в целом тоже потеплеет. По словам Натальи Голени, на западе ожидается от +10 до +15 градусов, максимум до +16 +17 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, в субботу, 1 мая, сильными дождями охватит все западные области. Гроза может пройти в Луганской области. Ночью в Украине ожидается от +7 до +10 градусов. В центре, на востоке от +16 до +19 градусов днем, на юге от +21 до +23 градусов. В северных и западных областях ожидается от +13 до +17 градусов.

В Киеве 1 мая небольшая облачность, без осадков. Ночью +8 +10 градусов, днем +17 +19 градусов.

Карта погоды в Украине на 1 мая