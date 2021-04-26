Ночные морозы и потепление днем: кому повезет с погодой

Погода в Украине приготовила еще один неприятный сюрприз в виде ночных морозов в конце апреля. Синоптики прогнозируют до -3 градусов в большинстве регионов страны. Однако днем столбики термометров снова поползут вверх.

О том, какая погода ждет украинцев, рассказали на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке страны морозы захватят все области, ожидается от -1 до -3 градусов. Днем прогреется до +9 +12 градусов. В Днепре пройдет дождь в дневное время.

В южных областях осадки прогнозируются в дневное время, температура ночью от +1 до +4 градусов. Днем от +7 до +11 градусов. В Крыму без существенных осадков, ночью +3 +5 градусов, днем +9 +11 градусов.

На севере ночью от -1 до -3 градусов, днем прогреется до +9 +11 градусов. Существенные осадки не прогнозируются.

В западной части страны синоптики прогнозируют ночные морозы от -1 до -3 градусов, днем воздух прогреется до +8 +11 градусов, местами до +14 градусов. Осадки не прогнозируются, возможен сильный ветер.

В центральных областях без осадков, небольшой ветер. Ночная температура составит -1 -3 градуса, днем столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов.

В Киеве 27 апреля без существенных осадков, ночью от 0 до -2 градусов, днем прогреется до +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 27 апреля