Потеплеет совсем скоро: народный синоптик дал прогноз на май

Погода в Украине в этом году не сильно радует весенним потеплением. Конец апреля принес заморозки, а местами даже прошел мокрый снег. Начало мая также не принесет долгожданного тепла в первую неделю.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии для сайта " Главред ". Он назвал дату настоящего потепления в Украине.

По словам Горбаня, теплеть в Украине начнет только после Пасхи. А на сам праздник будет еще довольно прохладно.

"Холодная погода и снега в апреле происходят из-за расположения планет. Земля оказалась по одну сторону, а все планеты Солнечной системы выстроились на противоположной стороне орбиты. При таком положении давление на экватор Земли сильно уменьшается, что провоцирует преобладание потоков холодного воздуха. Текущий год – год Сатурна, которому свойственна холодная весна. Кроме того, сказывается и поздняя Пасха: природная закономерность, что от Вербного воскресенья до Пасхи всегда холодно", - заявил синоптик.

На Пасху в Киеве и Киевской области уже будет намного теплее и Леонид Горбань прогнозирует повышение температуры в дневные часы до +17 +20 градусов.

Еще теплее будет в южных областях, там ожидается повышение температуры выше +20 градусов. А вот на севере и в западных областях будет прохладнее на два-три градуса.

"Потепление начнется на пятый день после Пасхи (7 мая) – сразу после нее начнет теплеть, и это тепло начнет нарастать, вследствие чего теплая погода установится через семнадцать дней после Пасхи (19 мая)", - резюмировал синоптик.