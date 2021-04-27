Потеплішає зовсім скоро: народний синоптик дав прогноз на травень

Погода в Україні цього року не сильно радує весняним потеплінням. Кінець квітня приніс заморозки, а місцями навіть пройшов мокрий сніг. Початок травня також не принесе довгоочікуваного тепла в перший тиждень.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі для сайту " Главред ". Він назвав дату справжнього потепління в Україні.

За словами Горбаня, теплішати в Україні почне тільки після Великодня. А на саме свято буде ще досить прохолодно.

"Холодна погода і сніги у квітні відбуваються через розташування планет. Земля опинилася по одну сторону, а всі планети Сонячної системи вишикувалися на протилежному боці орбіти. При такому положенні тиск на екватор землі сильно зменшується, що провокує переважання потоків холодного повітря. Поточний рік-рік Сатурна, якому властива холодна весна. Крім того, позначається і пізній Великдень: природна закономірність, що від Вербної неділі до Великодня завжди холодно", - заявив синоптик.

На Великдень у Києві та Київській області вже буде набагато тепліше і Леонід Горбань прогнозує підвищення температури в денні години до +17 +20 градусів.

Ще тепліше буде в південних областях, там очікується підвищення температури вище + 20 градусів. А ось на півночі та в західних областях буде прохолодніше на два-три градуси.

"Потепління почнеться на п'ятий день після Великодня (7 травня) - відразу після нього почне теплішати, і це тепло почне наростати, внаслідок чого тепла погода встановиться через сімнадцять днів після Великодня (19 травня)", - резюмував синоптик.