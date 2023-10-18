Потап заявив, що повертається додому і відповів на питання, де він був

Що написав Потап

Судячи з усього, співак зараз дає благодійні концерти. Де саме - в Україні чи за кордоном - не відомо. Однак 18 жовтня він написав, що повертається додому. Знову ж таки: чи "додому" в сенсі на батьківщину, чи "додому" - до Києва.

"І я пливу поміж концертами… Але обов’язково додому. Кілька днів у подорожі й післязавтра рідні обличчя", - написав Потап.

Свій допис співак супроводив "осіннім" фото.

Потап сказав, що вертається додому (фото: instagram.com/realpotap)

"Де ти був до цього?"

У коментарях під публікацією в Олексія поцікавилися, де він був до цього. І Потап відповів. Щоправда, відповів з притаманною йому “філософією".

"Головне, що я робив і для кого. А оскільки я роблю свою добрі справи "у тиху", то і не треба воно вам", - написав Потап на питання Влада з Одеси.

Скриншот

Додамо, що після початку повномасштабної війни в Україні Потап неодноразово піддавався критиці за свою відсутність у країні.

На що в одному з інтерв’ю співак сказав, що у нього у різних куточках світу "багато впливових зв'язків", тому він змушений кататися по різних країнах, щоб отримувати гроші на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни українцям.

При цьому, за словами Потапа, він "знаходиться там, де на цю хвилину може бути найбільш корисним - це може бути й в Україні, і в Європі, і в Америці".

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)