ua en ru
Пн, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"У нього своя реальність" : журналістка сказала, що буде з Олегом Винником

Понеділок 16 жовтня 2023 10:05
UA EN RU
"У нього своя реальність" : журналістка сказала, що буде з Олегом Винником Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська журналістка припустила, що у співака Олега Винника, який таємно покинув Україну в перші дні повномасштабного вторгнення і переїхав до Німеччини, нема майбутнього на його батьківщині.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Лєни Чиченіної для YouTube-каналу Романа Скрипіна.

Що буде з Олегом Винником

За словами арт-оглядачки, у своєму останньому інтерв’ю виконавець виглядав так, наче він повністю відірваний від українського контексту.

&quot;У нього своя реальність&quot; : журналістка сказала, що буде з Олегом Винником

Олег Винник (фото: кадр з YouTube-каналу КРП)

"Він нічого не розуміє, що відбувається в Україні. Тому, або він повертається назад, бачить, що тут твориться і "в’їжджає" у нашу ситуацію, або він залишається у Німеччині і більше ніколи не приїжджає", - висловила свою думку Чиченіна.

Якщо ж виконавець обере варіант залишатись за кордоном, всі його слова, на думку журналістки, не будуть сприйняті українцями.

У артиста, каже Чиченіна, "своя реальність", а у нас вже вона зовсім інша.

Нагадаємо, нещадавно свою думку з приводу Олега Винника висловив також продюсер.

Також ми розповідали, як і де живе горезвісний "доктор Пі" - Андрій Слюсарчук.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег Винник Війна в Україні звезды шоу-бизнеса