Потап заявил, что возвращается домой и ответил на вопрос, где он был

Что написал Потап

Судя по всему, певец сейчас дает благотворительные концерты. Где именно - в Украине или за рубежом - не известно. Однако 18 октября он написал, что возвращается домой. Опять же: "домой" в смысле на родину, или "домой" - в Киев.

"И я плыву между концертами… Но обязательно домой. Несколько дней в путешествии и послезавтра родные лица", – написал Потап.

Свое сообщение певец сопроводил "осенним" фото.

Потап сказал, что возвращается домой (фото: instagram.com/realpotap)

"Где ты был до этого?"

В комментариях под публикацией у Алексея поинтересовались, где он был до этого. И Потап ответил. Правда, ответил с присущей ему "философией".

"Главное, что я делал и для кого. А так как я делаю свои добрые дела "в тихую", то и не нужно оно вам", - написал Потап на вопрос Влада из Одессы.

Скриншот

Добавим, что после начала полномасштабной войны в Украине Потап неоднократно критиковался за свое отсутствие в стране.

На что в одном из интервью певец сказал, что у него в разных уголках мира много влиятельных связей, поэтому он вынужден кататься по разным странам, чтобы получать деньги на помощь ВСУ и пострадавшим от войны украинцам.

При этом, по словам Потапа, он "находится там, где в эту минуту может быть наиболее полезным - это может быть и в Украине, и в Европе, и в Америке".

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)