Потап відправився бізнес-класом у Дубаї і знову нарвався на хейт: "Чого наших чоловіків не випускають"

Український репер і продюсер Олексій Потапенко знову наробив шуму у соцмережах. Так, артист повідомив, що знову прилетів у Дубаї. Поїздка, за словами артиста, "сталася випадково".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Потапа.
Виконавець запостив декілька світлин. На одній з них він позує на тлі аеропорту у Маямі, а на іншій видно його квиток до ОАЕ.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Зазначимо, що у подорож Потап відправився бізнес-класом.
Під публікацією продюсер зазначив, що поїздка у Дубаї носить суто робочий характер.
Там він планує "налагоджувати зовнішні шоу-бізнесові зв’язки, розповідати і допомагати Україні".
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
"Так випадково сталось, що я лечу у Дубай у день 52-ліття цього неймовірного міста. Міста інновацій і майбутнього. Ви всі добре знаєте, що наша родина і наші бізнеси допомагають українцям, всіми нами доступними заходами, це і автоматизована цифрова платформа helpua.io, концерти та аукціони по всьому світу, цифрові продажі наших пісень і відео - це все підпорядковано допомозі ЗСУ і гуманітарним місіям в Україні. Не менш важлива і інформаційна підтримка та розповсюдження актульної інформації про Україну у світі. Звичайно - це буде робоча поїздка із зустрічами,записами та зйомками. Налагоджуємо зовнішні шоу-бізнесові зв’язки,розказуємо і допомагаємо Україні і українцям закордоном і на Батьківщині", - написав Олексій.
Користувачі мережі вкотре закидають чоловіку Насті Каменських за те, що під час повномасштабної війни він спокійно виїжджає за кордон, у той час як інші чоловіки "у снігу сидять в окопах".
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Однак знайшлись і ті, хто підтримав свого кумира, зазначивши, що він не єдиний артист, який під час війни знаходиться за кордоном, і агресію краще направляти на тих, хто напав на нашу країну.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Нагадаємо, у жовтні Потап разом із дружиною, співачкою Настею Каменських, виїхав до Іспанії.
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)
Пізніше він заявив, що скоро повернеться додому, але потім його побачили на відпочинку у Дубаї у компанії росіян.
А нещодавно стало відомо, що артист перебуває у Маямі разом із дружиною.
NK пояснила, що знаходиться в Америці, щоб підтримати свою нову пісню, а також для того, щоб розповісти про ситуацію в Україні.
Раніше радіоведучий Дьомін розкрив причину "зашкварів" Потапа.
Також відомий блогер відкрив завісу таємниці про стосунки артиста з Настею Каменських.