Потап отправился бизнес-классом в Дубай и снова нарвался на хейт: "Чего наших мужчин не выпускают"

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко снова наделал шуму в соцсетях. Так, артист сообщил, что снова прилетел в Дубай. Поездка, по словам артиста, "произошла случайно".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Потапа.
Исполнитель запостил несколько фотографий. На одной из них он позирует на фоне аэропорта в Майами, а на другой видно его билет в ОАЭ.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Отметим, что в поездку Потап отправился бизнес-классом.
Под публикацией продюсер отметил, что поездка в Дубай носит исключительно рабочий характер.
Там он планирует "налаживать внешние шоу-бизнесовые связи, рассказывать и помогать Украине".
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
"Так случайно случилось, что я лечу в Дубай в день 52-летия этого невероятного города. Города инноваций и будущего. Вы все хорошо знаете, что наша семья и наши бизнесы помогают украинцам, всеми нами доступными мероприятиями, это и автоматизированная цифровая платформа helpua.io, концерты и аукционы по всему миру, цифровые продажи наших песен и видео - это все подчинено помощи ВСУ и гуманитарным миссиям в Украине. Не менее важна и информационная поддержка и распространение актуальной информации об Украине в мире. Конечно - это будет рабочая поездка со встречами, записями и съемками. Налаживаем внешние шоу-бизнесовые связи, рассказываем и помогаем Украине и украинцам за рубежом и на Родине", - написал Алексей.
Пользователи сети в который раз обвиняют мужа Насти Каменских в том, что во время полномасштабной войны он спокойно выезжает за границу, в то время как другие мужчины "в снегу сидят в окопах".
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Однако нашлись и те, кто поддержал своего кумира, отметив, что он не единственный артист, который во время войны находится за границей, и агрессию лучше направлять на тех, кто напал на нашу страну.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Напомним, в октябре Потап вместе с женой, певицей Настей Каменских, уехал в Испанию.
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)
Позже он заявил, что скоро вернется домой, но потом его увидели на отдыхе в Дубае в компании россиян.
А недавно стало известно, что артист находится в Майами вместе с женой.
NK объяснила, что находится в Америке, чтобы поддержать свою новую песню, а также для того, чтобы рассказать о ситуации в Украине.
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