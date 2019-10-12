Потап с сыном станут ведущими Танцев со звездами 2019

В восьмом эфире Танцев со звездами 2019 уже по традиции появится новый соведущий. Но в этот раз встречать участников на балконе будет сразу два человека - рэпер Потап и его сын Андрей.

Этот эфир будет уникален и тем, что он пройдет под кредом "Битвы за жизнь". Это означает, что участники будут исполнять только танцы из бальной программы. Кроме того, эфир покинут сразу две пары, поскольку в предыдущем выпуске из шоу ни ушел никто.

Решение, кто из них пройдет дальше, будут принимать судьи, к которым на этот раз присоединится легенда проекта, балетмейстер и Народный артист Григорий Чапкис. Именно он был одним из членов жюри в первых трех сезонах "Танцев со звездами" в далеких 2006 и 2007 годах.

Звездная семья Алексея и Андрея Потапенко будут поддерживать участников и первыми узнают об оценках судей.

Потап с сыном Андреем (Instagram)

"Конечно, я волнуюсь, потому что в этот вечер на меня будет смотреть вся страна. Большая ответственность - находиться на одном балконе с такими звездными участниками! Можно и растеряться... Уверен, эфир пройдет отлично, ведь у меня такая поддержка", - рассказал Андрей.

В свою очередь, Потап поддержал сына и добавил:

"Несмотря на свой юный возраст, Андрей - парень профессиональный и подготовленный: он уже был ведущим крупных концертов и мероприятий... А зная веселый и легкий характер моего сына, наше умение говорить и опыт, я уверен, получится целых два классных Потапа на балконе".

Кроме забавных шуток, которые так любят телезрители канала, Потап подготовил для поклонников шоу сольное выступление с лирической песней "CHINA".