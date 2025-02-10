Потап розповів Дудю про Зеленського: що сказав співак-втікач

Журналіст зазначив, що раніше Потап називав Зеленського "Вовою".

"Володимир Олександрович ти маєш на увазі? Наш президент? Ти про нього питаєш? Я розповім. Я його знаю років 15. Коли ми разом працювали в шоу-бізнесі, він був лідером ринку. Хоча я займався дещо іншим бізнесом, музичним, він усе-таки був дуже крутим і приємним конкурентом у бізнес-полі. І справжнім лідером", - зазначив скандальний Потап.

Також він зазначив, що зараз Зеленський бореться, як ніхто, за Україну.

"Тепер він лідер нації, він обраний президент, який дуже круто рубається за Україну. Рубається, як тигр, за Україну на міжнародній арені. А мені, як нікому, знати, що таке міжнародна арена. Як тут складно в бізнесі, не те, що на політичній арені", - підкреслив репер.



Потап висловився про Зеленського (скриншот із відео)

"Він не соромиться когось послати, не соромиться когось задвинути. Не соромиться поставити різкі запитання прямо, щось запитати. Ось це я дуже поважаю якість. Ці якості ще було видно, коли він був бізнесменом, коли він був артистом. Він дуже працездатна людина і він вірить у те, що він робить. У те, чим займається. Він щиро бореться за Україну. І він президент, обраний народом, президент країни, що воює. Тому тільки підтримка", - зазначив Потап.

Водночас Дудь уточнив, чи є в нього якісь запитання до Зеленського на третій рік війни.

"Ніяких запитань. Я їх не поставлю", - відповів скандальний артист.

На уточнювальне запитання журналіста: "Чому?", Потап відповів, що зараз "складна ситуація".



Потап розповів про Зеленського (скриншот із YouTube)

"Найскладніша ситуація в житті у всіх українців, найскладніша ситуація в житті в державі, найскладніша ситуація в житті для українців по всьому світу. Потрібно підтримувати один одного", - зазначив репер.

Також опальний артист вважає, що всі українці повинні підтримувати один одного і не лили бруд.