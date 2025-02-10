Потап рассказал Дудю про Зеленского: что сказал сбежавший певец

Журналист отметил, что ранее Потап называл Зеленского "Вовой".

"Владимир Александрович ты имеешь в виду? Наш президент? Ты про него спрашиваешь? Я расскажу. Я его знаю лет 15. Когда мы вместе работали в шоу-бизнесе, он был лидером рынка. Хотя я занимался несколько другим бизнесом, музыкальным, он все-таки был очень крутым и приятным конкурентом в бизнес-поле. И настоящим лидером", - отметил скандальный Потап.

Также он отметил, что сейчас Зеленский борется, как никто, за Украину.

"Теперь он лидер нации, он избранный президент, который очень круто рубится за Украину. Рубится, как тигр, за Украину на международной арене. А мне, как никому, знать, что такое международная арена. Как здесь сложно в бизнесе, не то, что на политической арене", - подчеркнул рэпер.



Потап высказался про Зеленского (скриншот с видео)

"Он не стесняется кого-то послать, не стесняется кого-задвинуть. Не стесняется задать резкие вопросы прямо, что-то спросить. Вот это я очень уважаю качество. Эти качества еще были видны, когда он был бизнесменом, когда он был артистом. Он очень трудоспособный человек и он верит в то, что он делает. В то, чем занимается. Он искренне борется за Украину. И он президент, избранный народом, президент воюющей страны. Поэтому только поддержка", - отметил Потап.

В то же время Дудь уточнил, есть ли у него какие-то вопросы к Зеленскому на третий год войны.

"Никаких вопросов. Я их не задам", - ответил скандальный артист.

На уточняющий вопрос журналиста: "Почему?, Потап ответил, что сейчас "сложная ситуация".



Потап рассказал про Зеленского (скриншот с YouTube)

"Самая сложная ситуация в жизни у всех украинцев, самая сложная ситуация в жизни в государстве, самая сложная ситуация в жизни для украинцев по всему миру. Нужно поддерживать друг друга", - отметил рэпер.

Также опальный артист считает, что все украинцы должны поддерживать друг друга и не лили грязь.