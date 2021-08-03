Потап, Ротару и Сердючка "зажгут" на праздничном концерте к 30-летию Независимости

В День Независимости Украины 24 августа на НСК "Олимпийский" состоится праздничный концерт, анонсированный президентом Владимиром Зеленским еще весной. В нем примут участие известные звезды шоу-бизнеса, среди которых: Потап, Верка Сердючка, София Ротару и другие.

Обо всем списке участников концерта, а также о том, как попасть на праздничное действо - читайте в нашем материале ниже.

Какие песни прозвучат?

Как говорится на сайте Ukraine30, музыкальное шоу будет разворачиваться на крупнейшей в истории Украины технологической сцене и объединит в себе "современное искусство, самые любимые песни, хореографический перфоманс и инновационные технологии".

На концерте, как говорят организаторы, прозвучит "прекрасная музыка и песни, которые напоминают нам о прошлом и наполняют надеждой на прекрасное будущее", ведь "украинские песни - в нашей ДНК".

"Это исполнители, которых мы уже давно знаем и любим, и те, с которыми мы познакомились совсем недавно, но они уже вошли в историю", - говорится в сообщении.

Кто же будет выступать на концерте?

По мнению организаторов действа, в ДНК украинцев заложены песни таких артистов, как Потап, Верка Сердючка, Оля Полякова, Олег Винник и даже BRUTTO (этот коллектив основан белорусским артистом, экс-участником команды "Ляпис Трубецкой" Сергеем Михалком).

Кроме вышеупомянутых артистов также украинцев будут развлекать:

Сергей Бабкин

Ирина Билык

Воплі Відоплясова

Брати Гадюкіни

Валентин Дитюк

Тина Кароль

Нина Матвиенко

Арсен Мирзоян

Наталья Могилевская

Людмила Монастырская

Океан Ельзи

Виктор Павлик

Тарас Петриненко

Александр Пономарев

София Ротару

Руслана

СКАЙ

Скрябин

Христина Соловий

ТНМК

DOROFEEVA

DZIDZIO

GO_A

JAMALA

KAZKA

MONATIK

MOZGI

TAYANNA

Kyiv Symphony Orchestra

Национальный академический ансамбль им. П. Вирского

Заметим, что Потап, например, дважды выйдет на сцену - однажды сольно, а второй раз как участник группы MOZGI.

Также стоит заметить, что не так давно DOROFEEVA вляпалась в скандал, сняв клип на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни прямо в канун годовщины Революции Достоинства.

Да и Потап отмечался некрасивыми высказываниями об украинцах, которые осудили его за дуэт с российской второсортной певицей Олей Бузовой.

Как попасть на концерт

Торжественный праздник "День Народження Країни" продлится три часа - с 21:00 до 00:00. Запускать людей на стадион начнут с 18:00.

Билеты на него, к слову, не продаются. Но их можно получить, осуществив фиксированный "благотворительный взнос".

Самое дешевое приглашение обойдется в 200 грн. А за самое дорогое придется выложить 2700 грн. В фан-зоны №1 и №2 можно будет попасть за 1000 и 800 грн соответственно.

Выбрать места и оплатить их можно на сайте билетного оператора Karabas по ссылке.

На вырученные средства в Киеве построят музей художника Ивана Марчука.

Скриншот

В сети уже критикуют выбор исполнителей

Некоторые юзеры иронизируют, что при таком наборе исполнителей не хватает лишь Баскова и Меладзе.

"Давайте уже для полного треша все московские консервы соберем. Чтобы на 5,5 миллиардов наших средств уже "атпразднавать". "Сватизация" Украины продолжается. Никогда не думал, что праздновать 30-ю годовщину Независимости будем на таком дне..." - написал в Facebook Андрей Смолий.

"Это не будет День Независимости. Это будет день издевательства над независимостью, над памятью тех, кто погиб за Украину. День танцев на костях", - считает Мария Коваль.

"Удивили Тарас Петриненко, Go_A, Христина Соловий... Стоять рядом с этой компашкой певунов "мишебратьев" и "адиннарот" я бы не стала ни за какие деньги. Обидно", - говорит Ольга Лаевская.

"Удивительно, как это еще Лорак да Лободу с Повалий не пригласили! А Федишин, конечно, нет! Потому что она же почти исключительно на украинском поет", - возмущается Лолита Рыжко.

Добавим, что в концерте действительно не будут участвовать такие известные украинские группы, как The HARDKISS, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Антитіла, собирающие стадионы по всей стране. Нет также Насти Каменских.