Потап, Ротару и Сердючка "зажгут" на праздничном концерте к 30-летию Независимости
В День Независимости Украины 24 августа на НСК "Олимпийский" состоится праздничный концерт, анонсированный президентом Владимиром Зеленским еще весной. В нем примут участие известные звезды шоу-бизнеса, среди которых: Потап, Верка Сердючка, София Ротару и другие.
Обо всем списке участников концерта, а также о том, как попасть на праздничное действо - читайте в нашем материале ниже.
Какие песни прозвучат?
Как говорится на сайте Ukraine30, музыкальное шоу будет разворачиваться на крупнейшей в истории Украины технологической сцене и объединит в себе "современное искусство, самые любимые песни, хореографический перфоманс и инновационные технологии".
На концерте, как говорят организаторы, прозвучит "прекрасная музыка и песни, которые напоминают нам о прошлом и наполняют надеждой на прекрасное будущее", ведь "украинские песни - в нашей ДНК".
"Это исполнители, которых мы уже давно знаем и любим, и те, с которыми мы познакомились совсем недавно, но они уже вошли в историю", - говорится в сообщении.
Кто же будет выступать на концерте?
По мнению организаторов действа, в ДНК украинцев заложены песни таких артистов, как Потап, Верка Сердючка, Оля Полякова, Олег Винник и даже BRUTTO (этот коллектив основан белорусским артистом, экс-участником команды "Ляпис Трубецкой" Сергеем Михалком).
Кроме вышеупомянутых артистов также украинцев будут развлекать:
- Сергей Бабкин
- Ирина Билык
- Воплі Відоплясова
- Брати Гадюкіни
- Валентин Дитюк
- Тина Кароль
- Нина Матвиенко
- Арсен Мирзоян
- Наталья Могилевская
- Людмила Монастырская
- Океан Ельзи
- Виктор Павлик
- Тарас Петриненко
- Александр Пономарев
- София Ротару
- Руслана
- СКАЙ
- Скрябин
- Христина Соловий
- ТНМК
- DOROFEEVA
- DZIDZIO
- GO_A
- JAMALA
- KAZKA
- MONATIK
- MOZGI
- TAYANNA
- Kyiv Symphony Orchestra
- Национальный академический ансамбль им. П. Вирского
Заметим, что Потап, например, дважды выйдет на сцену - однажды сольно, а второй раз как участник группы MOZGI.
Также стоит заметить, что не так давно DOROFEEVA вляпалась в скандал, сняв клип на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни прямо в канун годовщины Революции Достоинства.
Да и Потап отмечался некрасивыми высказываниями об украинцах, которые осудили его за дуэт с российской второсортной певицей Олей Бузовой.
Как попасть на концерт
Торжественный праздник "День Народження Країни" продлится три часа - с 21:00 до 00:00. Запускать людей на стадион начнут с 18:00.
Билеты на него, к слову, не продаются. Но их можно получить, осуществив фиксированный "благотворительный взнос".
Самое дешевое приглашение обойдется в 200 грн. А за самое дорогое придется выложить 2700 грн. В фан-зоны №1 и №2 можно будет попасть за 1000 и 800 грн соответственно.
Выбрать места и оплатить их можно на сайте билетного оператора Karabas по ссылке.
На вырученные средства в Киеве построят музей художника Ивана Марчука.
Скриншот
В сети уже критикуют выбор исполнителей
Некоторые юзеры иронизируют, что при таком наборе исполнителей не хватает лишь Баскова и Меладзе.
"Давайте уже для полного треша все московские консервы соберем. Чтобы на 5,5 миллиардов наших средств уже "атпразднавать". "Сватизация" Украины продолжается. Никогда не думал, что праздновать 30-ю годовщину Независимости будем на таком дне..." - написал в Facebook Андрей Смолий.
"Это не будет День Независимости. Это будет день издевательства над независимостью, над памятью тех, кто погиб за Украину. День танцев на костях", - считает Мария Коваль.
"Удивили Тарас Петриненко, Go_A, Христина Соловий... Стоять рядом с этой компашкой певунов "мишебратьев" и "адиннарот" я бы не стала ни за какие деньги. Обидно", - говорит Ольга Лаевская.
"Удивительно, как это еще Лорак да Лободу с Повалий не пригласили! А Федишин, конечно, нет! Потому что она же почти исключительно на украинском поет", - возмущается Лолита Рыжко.
Добавим, что в концерте действительно не будут участвовать такие известные украинские группы, как The HARDKISS, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Антитіла, собирающие стадионы по всей стране. Нет также Насти Каменских.
Напомним, что прошлогодний концерт звезд в Киеве ко Дню Независимости в сети раскритиковали, назвав действо "шабашом попсы и жлобства".
Ранее мы писали, что на празднике должны были выступать и рокеры "Грин Грей", но их вокалист негативно высказался об украинском языке, поэтому группу отстранили от концерта.