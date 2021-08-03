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Потап, Ротару и Сердючка "зажгут" на праздничном концерте к 30-летию Независимости

Новина українською →
Киев, Вторник 03 августа 2021 12:46
Потап, Ротару и Сердючка "зажгут" на праздничном концерте к 30-летию Независимости 24 августа состоится концерт ко Дню Независимости (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

В День Независимости Украины 24 августа на НСК "Олимпийский" состоится праздничный концерт, анонсированный президентом Владимиром Зеленским еще весной. В нем примут участие известные звезды шоу-бизнеса, среди которых: Потап, Верка Сердючка, София Ротару и другие.

Обо всем списке участников концерта, а также о том, как попасть на праздничное действо - читайте в нашем материале ниже.

Какие песни прозвучат?

Как говорится на сайте Ukraine30, музыкальное шоу будет разворачиваться на крупнейшей в истории Украины технологической сцене и объединит в себе "современное искусство, самые любимые песни, хореографический перфоманс и инновационные технологии".

На концерте, как говорят организаторы, прозвучит "прекрасная музыка и песни, которые напоминают нам о прошлом и наполняют надеждой на прекрасное будущее", ведь "украинские песни - в нашей ДНК".

"Это исполнители, которых мы уже давно знаем и любим, и те, с которыми мы познакомились совсем недавно, но они уже вошли в историю", - говорится в сообщении.

Кто же будет выступать на концерте?

По мнению организаторов действа, в ДНК украинцев заложены песни таких артистов, как Потап, Верка Сердючка, Оля Полякова, Олег Винник и даже BRUTTO (этот коллектив основан белорусским артистом, экс-участником команды "Ляпис Трубецкой" Сергеем Михалком).

Кроме вышеупомянутых артистов также украинцев будут развлекать:

  • Сергей Бабкин
  • Ирина Билык
  • Воплі Відоплясова
  • Брати Гадюкіни
  • Валентин Дитюк
  • Тина Кароль
  • Нина Матвиенко
  • Арсен Мирзоян
  • Наталья Могилевская
  • Людмила Монастырская
  • Океан Ельзи
  • Виктор Павлик
  • Тарас Петриненко
  • Александр Пономарев
  • София Ротару
  • Руслана
  • СКАЙ
  • Скрябин
  • Христина Соловий
  • ТНМК
  • DOROFEEVA
  • DZIDZIO
  • GO_A
  • JAMALA
  • KAZKA
  • MONATIK
  • MOZGI
  • TAYANNA
  • Kyiv Symphony Orchestra
  • Национальный академический ансамбль им. П. Вирского

Заметим, что Потап, например, дважды выйдет на сцену - однажды сольно, а второй раз как участник группы MOZGI.

Также стоит заметить, что не так давно DOROFEEVA вляпалась в скандал, сняв клип на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни прямо в канун годовщины Революции Достоинства.

Да и Потап отмечался некрасивыми высказываниями об украинцах, которые осудили его за дуэт с российской второсортной певицей Олей Бузовой.

Как попасть на концерт

Торжественный праздник "День Народження Країни" продлится три часа - с 21:00 до 00:00. Запускать людей на стадион начнут с 18:00.

Билеты на него, к слову, не продаются. Но их можно получить, осуществив фиксированный "благотворительный взнос".

Самое дешевое приглашение обойдется в 200 грн. А за самое дорогое придется выложить 2700 грн. В фан-зоны №1 и №2 можно будет попасть за 1000 и 800 грн соответственно.

Выбрать места и оплатить их можно на сайте билетного оператора Karabas по ссылке.

На вырученные средства в Киеве построят музей художника Ивана Марчука.

Потап, Ротару и Сердючка &quot;зажгут&quot; на праздничном концерте к 30-летию Независимости

Скриншот

В сети уже критикуют выбор исполнителей

Некоторые юзеры иронизируют, что при таком наборе исполнителей не хватает лишь Баскова и Меладзе.

"Давайте уже для полного треша все московские консервы соберем. Чтобы на 5,5 миллиардов наших средств уже "атпразднавать". "Сватизация" Украины продолжается. Никогда не думал, что праздновать 30-ю годовщину Независимости будем на таком дне..." - написал в Facebook Андрей Смолий.

"Это не будет День Независимости. Это будет день издевательства над независимостью, над памятью тех, кто погиб за Украину. День танцев на костях", - считает Мария Коваль.

"Удивили Тарас Петриненко, Go_A, Христина Соловий... Стоять рядом с этой компашкой певунов "мишебратьев" и "адиннарот" я бы не стала ни за какие деньги. Обидно", - говорит Ольга Лаевская.

"Удивительно, как это еще Лорак да Лободу с Повалий не пригласили! А Федишин, конечно, нет! Потому что она же почти исключительно на украинском поет", - возмущается Лолита Рыжко.

Добавим, что в концерте действительно не будут участвовать такие известные украинские группы, как The HARDKISS, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Антитіла, собирающие стадионы по всей стране. Нет также Насти Каменских.

Напомним, что прошлогодний концерт звезд в Киеве ко Дню Независимости в сети раскритиковали, назвав действо "шабашом попсы и жлобства".

Ранее мы писали, что на празднике должны были выступать и рокеры "Грин Грей", но их вокалист негативно высказался об украинском языке, поэтому группу отстранили от концерта.

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