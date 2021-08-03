Потап, Ротару і Сердючка "запалять" на святковому концерті до 30-річчя Незалежності

У День Незалежності України 24 серпня на НСК "Олімпійський" відбудеться святковий концерт, анонсований президентом Володимиром Зеленським ще навесні. У ньому візьмуть участь відомі зірки шоу-бізнесу, серед яких: Потап, Вєрка Сердючка, Софія Ротару та інші.

Про весь список учасників концерту, а також про те, як потрапити на святкове дійство - читайте у нашому матеріалі нижче.

Які пісні прозвучать?

Як йдеться на сайті Ukraine30, музикальне шоу розгортатиметься на найбільшій в історії України технологічній сцені та поєднає в собі "сучасне мистецтво, найулюбленіші пісні, хореографічний перфоманс та інноваційні технології".

На концерті, як кажуть організатори, прозвучить "прекрасна музика та пісні, які нам нагадують про минуле та сповнюють надією на прекрасне майбутнє", адже "українські пісні - у нашій ДНК".

"Це виконавці, яких ми вже давно знаємо та любимо, й ті, з якими ми познайомились зовсім нещодавно, але вони вже увійшли в історію", - йдеться у повідомленні.

Хто ж виступатиме на концерті?

На думку організаторів дійства, у ДНК українців закладені пісні таких артистів, як Потап, Вєрка Сердючка, Оля Полякова, Олег Винник і навіть BRUTTO (цей гурт заснований білоруським артистом, екс-учасником команди "Ляпис Трубецкой" Сергієм Міхалком).

Окрім вищезазначених артистів також українців розважатимуть:

Сергій Бабкін

Ірина Білик

Воплі Відоплясова

Брати Гадюкіни

Валентин Дитюк

Тіна Кароль

Ніна Матвієнко

Арсен Мірзоян

Наталя Могилевська

Людмила Монастирська

Океан Ельзи

Віктор Павлік

Тарас Петриненко

Олександр Пономарьов

Софія Ротару

Руслана

СКАЙ

Скрябін

Христина Соловій

ТНМК

DOROFEEVA

DZIDZIO

GO_A

JAMALA

KAZKA

MONATIK

MOZGI

TAYANNA

Kyiv Symphony Orchestra

Національний академічний ансамбль ім. П.Вірського

Зауважимо, що Потап, наприклад, двічі вийде на сцену - одного разу сольно, а вдруге як учасник гурту MOZGI.

Також варто зауважити, що не так давно DOROFEEVA вляпалася у скандал, знявши кліп на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні прямо на напередодні річниці Революції Гідності.

Та й Потап відзначався некрасивими висловлюваннями про українців, які засудили його за дует з російською другосортною співачкою Олею Бузовою.

Як потрапити на концерт

Урочисте свято "День Народження Країни" триватиме три години - з 21:00 до 00:00. Запускати людей на стадіон почнуть з 18:00.

Квитки на нього, до слова, не продаються. Але їх можна отримати, здійснивши фіксований "благодійний внесок".

Найдешевше запрошення обійдеться у 200 грн. А за найдорожчий доведеться викласти 2700 грн. У фан-зони №1 та №2 можна буде потрапити за 1000 і 800 грн відповідно.

Обрати місця і оплатити їх можна на сайті квиткового оператора Karabas за посиланням.

На виручені кошти в Києві побудують музей художника Івана Марчука.

Скриншот

У мережі вже критикують вибір виконавців

Деякі юзери іронізують, що при такому наборі виконавців не вистачає лише Баскова і Меладзе.

"Давайте вже для повного трешу всі московські консерви зберемо. Щоб на 5,5 мільярдів наших коштів вже "атпразднавать". "Сватизація" України триває. Ніколи не думав, що святкувати 30-ту річницю Незалежності будемо на такому дні..." - написав у Facebook Андрій Смолій.

"Це не буде День Незалежності. Це буде день знущання над Незалежністю, над пам'яттю тих, хто загинув за Україну. День танців на кістках", - вважає Марія Коваль.

"Здивували Тарас Петриненко, Go_A, Христина Соловій... Стояти поруч з отією компашкою співунів мишебратья та адіннарот я б не стала ні за які гроші. Прикро", - каже Ольга Лаєвська.

"Дивно, як це ще Лорак та Лободу з Повалій не запросили! А Федишин, звичайно, немає! Бо вона ж майже виключно українською співає", - обурюється Лоліта Рижко.

Додамо, що у концерті дійсно не братимуть участі такі відомі українські гурти, як The HARDKISS, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Антитіла, що збирають стадіони по усій країні. Немає також Насті Каменських.