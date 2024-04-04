Потап з посмішкою відповів на скандал через концерт з "російським ретро" (відео)

Співак Потап (Олексій Потапенко), який потрапив у новий скандал через "російське ретро" на концерті у Німеччині, відреагував на інцидент. Артист записав відео, у якому спробував пояснити, що ж сталося.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Потапа.
Потап показався перед камерою й звернувся до українців. Він нібито не нервував та навіть посміхався.
"Знаю за афіші. Справедливо, це людський фактор. І я не один, хто потрапляв в такі ситуації. Але ким мене тільки не називали, але тільки не так, як на цій афіші", - заявив Потап.
"Це була неузгоджена афіша. Її виставили, ми її зараз виправили. Я приношу свої вибачення", - додав він.
Потап звернувся до українців (скріншот)
При цьому репер заявив, що запрошує усіх на концерт. Потап ніби й не засмутився через скандал, але визнав, що його команда "не догледіла".
У коментарях один з юзерів написав: "Щось дуже багато зашкварів з Вашою участю". На критику відповів сам Потап, який вирішив пожартувати.
"Це мій фірмовий стиль", - написав артист.
Реакція репера на хейт (скріншот)
Нещодавно у мережі з'явилася афіша концерту артиста. Він планує виступити у Німеччині 13 квітня.
При цьому на афіші йшлося, що Потап буде виконувати "російське ретро". Саме так чомусь назвали хіти "Потап і Настя, "Время и Стекло" та Mozgi.
Нагадаємо, днями стало відомо, що Потап обурив мережу недолугим жартом про свою "смерть".
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що Потап спантеличив мережу дописом про вибачення.