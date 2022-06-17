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Посылки Новой почты можно получать гораздо быстрее, если применить этот лайфхак

Фото: выдача посылки со склада "Новой почты" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украинцы могут получать почтовые посылки в отделениях "Новой почты" гораздо быстрее. Для этого следует лишь воспользоваться определенной электронной функцией.

Как именно значительно ускорить процесс получения вашей посылки от "НП" - читайте в материале ниже.

Что можно сделать

О новом полезном лайфхаке для клиентов компании по экспресс-доставке документов, грузов и посылок для экономии времени рассказали на Facebook-странце "Новой почты".

Так, при процедуре получения посылки в почтовых отделениях нужно:

  • просто открыть приложение "НП"...
  • и отсканировать карту клиента;
  • тогда не нужно искать номера ЭН в мессенджерах,
  • а также не потребуются потом подтверждающих личность документов.

"Посылка уже через несколько секунд будет у тебя в руках. Быстро и без лишних действий", - отмечают в компании.

Напомним, ранее "Новая почта" снизила цены на большие посылки с личными вещами беженцам в Европу.

А также мы рассказывали, что "Новая почта" поменяла тарифы на доставку посылок.

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Новая почта