Посилки Нової пошти можна отримувати набагато швидше, якщо застосувати цей лайфхак

Українці можуть отримувати поштові посилки у відділеннях "Нової Пошти" набагато швидше. Для цього слід лише скористатися певною електронною функцією.

Як саме значно прискорити процес отримання вашої посилки від" НП " - читайте в матеріалі нижче.

Що можна зробити

Про новий корисний лайфхак для клієнтів компанії з експрес-доставки документів, вантажів і посилок для економії часу розповіли на Facebook-сторінці "Нової Пошти".

Так, при процедурі отримання посилки в поштових відділеннях потрібно:

просто відкрити застосунок "НП"...

та відсканувати карту клієнта;

тоді не потрібно шукати номери ЕН в месенджерах,

а також не будуть потрібні потім підтверджують особу документів.

"Посилка вже за кілька секунд буде у тебе в руках. Швидко і без зайвих дій", - зауважують в компанії.