"Новая почта" снизила цены на большие посылки с личными вещами беженцам в Европу
"Новая почта" запустила новую услугу для украинцев - "Вещи из дома за границу". Теперь можно отправить чемодан или коробку с личными вещами в одну из 24 европейских стран со скидками от 50% до 80%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Уровень скидки при отправке посылок до 30 кг зависит от веса отправления. При отправке вещей весом от 30 до 70 кг стоимость зависит от зоны доставки, в которую входит страна - первой или второй. Например, стоимость посылки с личными вещами из Украины в Польшу весом до 2 кг составляет 800 гривен, до 10 кг - 1200 гривен, а если отправить 30 кг - 2 000 грн.
В тариф не входят возможные пошлины и налоги, которые могут взиматься в стране получения. Вещи по новой услуге можно отправить в Польшу, Францию, Германию, Италию, Болгарию, Венгрию, Литву, Эстонию, Хорватию и т.д.
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