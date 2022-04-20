"Новая почта" снизила цены на большие посылки с личными вещами беженцам в Европу

"Новая почта" запустила новую услугу для украинцев - "Вещи из дома за границу". Теперь можно отправить чемодан или коробку с личными вещами в одну из 24 европейских стран со скидками от 50% до 80%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Уровень скидки при отправке посылок до 30 кг зависит от веса отправления. При отправке вещей весом от 30 до 70 кг стоимость зависит от зоны доставки, в которую входит страна - первой или второй. Например, стоимость посылки с личными вещами из Украины в Польшу весом до 2 кг составляет 800 гривен, до 10 кг - 1200 гривен, а если отправить 30 кг - 2 000 грн.

В тариф не входят возможные пошлины и налоги, которые могут взиматься в стране получения. Вещи по новой услуге можно отправить в Польшу, Францию, Германию, Италию, Болгарию, Венгрию, Литву, Эстонию, Хорватию и т.д.

Весь список 24 стран и их зонирование.