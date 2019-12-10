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Посвята демону: в ПЦУ висловилися про червону нитку на зап'ясті

STYLERЖиття    10.12.2019 - 12:55
Посвята демону: в ПЦУ висловилися про червону нитку на зап'ясті
У ПЦУ розповіли про червону нитку на зап'ясті (колаж: РБК-Україна)

У ПЦУ розповіли про те, чи можна носити червону нитку на зап'ясті

Православна церква України розповіла, чи допомагає червона нитка, зав'язана на зап'ясті, від пристріту, порчі і всякого зла. Така заява з'явилася на Facebook-сторінці ПЦУ.

На думку служителів церкви, людина через випробування і перешкоди часто збивається з правильного шляху і тоді стає вразливою для різного роду забобонів і спокус. Саме маловір'я змушує людину покладати надію на щось вигадане.

Одним з таких забобонів, яке шкодить духовному життю, і є забобон пов'язаний з червоною ниткою. Цей оберіг нібито повинен захищати людину від зла, пристріту, хвороб або інших напастей.

У ПЦУ стверджують, що після таїнства Хрещення на людину надівають натільний хрест, який є єдиним "знаком божого захисту і благодаті, що супроводжує віруючу людину протягом усього її земного життя".

Крім того, у церкві розповіли, що це всього лише нитка. І людина протягом життя щодня носить одяг, що складається з ниток різного, в тому числі й червоного, кольору.

"Але це всього-навсього нитки, тканина, зовнішня одяг, це матеріальна, створена людиною річ, яка є тлінною", - сказано в повідомленні.

Також в ПЦУ розповіли, що традиція зав'язування червоної нитки на зап'ясті не має нічого спільного з забобонами християнства і бере початок від установок тлумачів містично-філософського вчення каббали, а також деяких вірувань індусів. Така нитка в'язалася батьками або жерці в'язали її дітям в знак посвяти Ваалові, який до того ж є божеством-демоном.

Посвята демону: в ПЦУ висловилися про червону нитку на зап'ясті

У ПЦУ розповіли про червону нитку на зап'ясті (скрін: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

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