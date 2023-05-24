Коли потрібно звертатися до психолога: названо небезпечні випадки

За соціологічними опитуваннями, понад 90% опитаних українців мають хоча б один із симптомів тривожних розладів, а понад 50% - перебувають в зоні ризику розвитку труднощів, пов'язаних з психічним здоров'ям. Тому необхідно розширювати обізнаність громадян про фахову допомогу психологів.

Коли та навіщо варто звертатися до психолога, розповіли на сайті МОЗ .

Тривожні дзвіночки

Не ігноруйте та звертайтеся за допомогою спеціаліста, якщо:

ваш психічний стан позначається на повсякденному житті

буденні речі, які раніше завжди виходили легко, тепер викликають складнощі

переживаєте велику кризу у житті, яка виводить з рівноваги ваше психічне здоров'я

виникають труднощі в навчанні, спілкуванні в сім'ї, з колегами, оточенням

Не забувайте, що психічний стан впливає на фізичне здоров'я та загалом на кожну зі сфер нашого життя. Наприклад, хвороби серцево-судинної системи пов'язані зі стресовими розладами, тож подолання стресу, ймовірно, матиме позитивний вплив на здоров'я серця.

Якщо проблеми, пов'язані з психічним здоров'ям, призводять до втрати інтересу, тоді людина може втратити здатність виконувати навіть найпростіші завдання. Усе через почуття пригніченості та інші тривожні стани.

"Чим раніше людина отримає кваліфіковану допомогу - тим більша ймовірність, що вона зможе впоратися зі своїм станом. Тож будьте уважними до свого психічного стану, а також до стану навколишніх, проявляйте емпатію", - наголошують у МОЗ.

До кого звертатися за психологічною допомогою

Сімейний лікар проведе базовий скринінг і надасть базову психологічну допомогу, а за потреби скерує до вузького фахівця - психолога, психотерапевта чи психіатра.

Лікар первинної ланки надання медичної допомоги, який отримав сертифікат про навчання з ведення поширених психічних розладів та може надавати кваліфіковану психологічну допомогу людям із психічними розладами. Знайти медзаклади з такими фахівцями можна за посиланням.

Крім того, ви можете самостійно звернутися до приватного спеціаліста або ж до вузького фахівця з психічного здоров'я в закладах охорони здоров'я.