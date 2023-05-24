Коли потрібно звертатися до психолога: названо небезпечні випадки
За соціологічними опитуваннями, понад 90% опитаних українців мають хоча б один із симптомів тривожних розладів, а понад 50% - перебувають в зоні ризику розвитку труднощів, пов'язаних з психічним здоров'ям. Тому необхідно розширювати обізнаність громадян про фахову допомогу психологів.
Коли та навіщо варто звертатися до психолога, розповіли на сайті МОЗ.
Тривожні дзвіночки
Не ігноруйте та звертайтеся за допомогою спеціаліста, якщо:
- ваш психічний стан позначається на повсякденному житті
- буденні речі, які раніше завжди виходили легко, тепер викликають складнощі
- переживаєте велику кризу у житті, яка виводить з рівноваги ваше психічне здоров'я
- виникають труднощі в навчанні, спілкуванні в сім'ї, з колегами, оточенням
Не забувайте, що психічний стан впливає на фізичне здоров'я та загалом на кожну зі сфер нашого життя. Наприклад, хвороби серцево-судинної системи пов'язані зі стресовими розладами, тож подолання стресу, ймовірно, матиме позитивний вплив на здоров'я серця.
Якщо проблеми, пов'язані з психічним здоров'ям, призводять до втрати інтересу, тоді людина може втратити здатність виконувати навіть найпростіші завдання. Усе через почуття пригніченості та інші тривожні стани.
"Чим раніше людина отримає кваліфіковану допомогу - тим більша ймовірність, що вона зможе впоратися зі своїм станом. Тож будьте уважними до свого психічного стану, а також до стану навколишніх, проявляйте емпатію", - наголошують у МОЗ.
До кого звертатися за психологічною допомогою
Сімейний лікар проведе базовий скринінг і надасть базову психологічну допомогу, а за потреби скерує до вузького фахівця - психолога, психотерапевта чи психіатра.
Лікар первинної ланки надання медичної допомоги, який отримав сертифікат про навчання з ведення поширених психічних розладів та може надавати кваліфіковану психологічну допомогу людям із психічними розладами. Знайти медзаклади з такими фахівцями можна за посиланням.
Крім того, ви можете самостійно звернутися до приватного спеціаліста або ж до вузького фахівця з психічного здоров'я в закладах охорони здоров'я.
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