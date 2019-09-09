Пострадавший в реанимации: на украинском курорте иностранец напал на полицейского

В курортном городе Черноморск, в Одесской области, произошел неприятный инцидент между полицейским и иностранным гражданином. Детали конфликта рассказали в издании "Думская" со ссылкой на источники в полиции области.

Как рассказали в полиции, конфликт между гражданином Молдавии, боксером и украинским полицейским, который на тот момент был не при исполнении служебных обязанностей, произошел возле одного из развлекательных учреждений в Черноморске.

Конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве. Сначала они громко ссорились, а потом разбирательства переросли в драку. В результате потасовки гражданин Украины получил серьезную черепно-мозговую травму. Его состояние оценивается как тяжелое и он помещен в реанимацию.

"У него тяжелые травмы головы, была проведена трепанация черепа и сейчас он находится в реанимации" – рассказали в пресс-службе полиции Одесской области.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Гражданина Молдавии задержали и решается вопрос о мере пресечения. Проводится расследование и опрашиваются свидетели инцидента.

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