Она мне надоела: в Днепре живодер перерезал горло собаке на глазах у детей

Живодер перерезал собаке горло в Днепре (коллаж: РБК-Украина)

Мужчину задержали правоохранители - ему грозит до трех лет ограничения свободы

За жестокое обращение с животными в тюрьму может угодить неадекват из Днепра, который в воскресенье, 8 сентября, издевался над собакой на глазах у детей. Инцидент произошел на улице Новокузнечной в Амур-Нижнеднепровском районе (АНД). Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепра.

Избив животное, пьяный мужчина ударил его ножом, погрузил на плечо и отнес во двор. Там он перерезал собаке горло, повредив при этом трахею.

Соседи вызвали полицию и написали на живодера заявление. Они надеятся, что ему не удастся избежать ответственности.

Живодер перерезал собаке горло в Днепре (фото: dp.informator.ua)

Собаке оказали первую медицинскую помощь в ветеринарной клинике и в тот же день прооперировали.

Уже 9 сентября появилось сообщение о задержании неадеквата. Им оказался 46-летний местный житель.

"Он рассказал, что это его собственная собака, и что она ему надоела", - сказано в сообщении полиции.

Живодеру грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет по статье "Жестокое обращение с животными".

Живодер перерезал собаке горло в Днепре (фото: dp.informator.ua)

К слову, недавно в сети разгорелся скандал из-за фотографий связанного животного, которого увидели на одном из киевских рынков.

Также мы писали, что в Киеве мужчина ломом забил свою собаку после того, как она прожила с ним 15 лет. Животное мужчина убил вместе со своими сообщниками, после чего они вывезли его в лес и закопали.