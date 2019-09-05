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Я тебя уложу, уродина, ч*о болотное: в Харькове "коп" набросился на водителя (видео 18+)

STYLERЖизнь    05.09.2019 - 13:51
Я тебя уложу, уродина, ч*о болотное: в Харькове "коп" набросился на водителя (видео 18+)
Фото: коллаж РБК-Украина

Патрульный устроил разборки с водителем прямо на дороге. В сети показали видео инцидента

В Харькове инспектор патрульной полиции грозился водителю расправой и грубо нецензурно ругался. Инцидент произошел на трассе в районе Холодной горы после дорожного происшествия. Соответствующее видео опубликовал 4 сентября в Twitter пользователь сети под ником Evhen (Внимание, присутствует ненормативная лексика).

На ролике под названием "Моя новая реформированная полиция" показана словесная перепалка участника дорожного движения и "копа".

Нужно сказать, что и сам инспектор, и водитель авто не стесняются в выражениях и обзывают друг друга.

Через некоторое время к спорящим подошел пожилой мужчина и заявил, что видел, как полицейский ударил водителя по лицу.

Правоохранитель требовал, чтобы к нему из авто вышел мужчина-водитель, чтобы разобраться.

Фото: скриншот

"Я не хочу никуда выходить из машины, ты мне зеркало..." - возмущается водитель

"Ты думаешь, ты с*ка грамотный, или что?" - говорит "коп".

"Я слева ехал, ты что хотел, чтобы я подрезал?" - спрашивает мужчина.

"Я тебе скажу, когда сигналить, ты понял? Урод. Мы мужик или кто? Давай выйди, я тебе расскажу, кто я такой", - настаивает инспектор.

Водитель говорит, что может взять биту и выйти из авто.

"Какую биту? Давай сюда. Я тебя с битой уложу, ты уродина... Ч*о болотное", - обзывается полицейский.

В это время к "копу" подходит мужчина в возрасте и критикует действия правоохранителя: "Нахалюга! Ты мне не тыкай. Ты совесть имей. Что он сделал? Ты не имел права его... Ты его бил по лицу. Ты не имел права. Я оттуда видел".

Чем закончился этот этот конфликт неясно.

Видео: twitter.com/evhen_n

Пользователи сети возмущаются таким поведением патрульного и в комментариях к публикации критикуют результаты проведения реформы полиции.

Я тебя уложу, уродина, ч*о болотное: в Харькове &quot;коп&quot; набросился на водителя (видео 18+)

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, в Харькове недавно произошел неприятный инцидент – участковый инспектор полиции избил пенсионера, а его супругу обругал нецензурными словами. Позже правоохранителя отстранили от выполнения служебных обязанностей.

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