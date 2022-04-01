Пісний соус для салату з того, що є під руками: без яєць і смачніше майонезу
В умовах війни в українських супермаркетах невеликі перебої з продуктами є. Але найважче ситуація в тих містах, які виявилися ближче до військових дій. Але українські господині не сумують і придумують абсолютно нові рецепти.
Як зробити пісний соус для салату або як добавку до страв з продуктів, які є під руками, розповіли в theLime.
Інгредієнти:
Біла консервована квасоля - 1 банка
Часник - 1 зубчик
Гірчиця - 1 ч. ложка
Лимонний сік - 2 ч. ложки
Рослинна олія-3 ст. ложки
Кріп (сушений), петрушка (сушена), перець, сіль – на смак.
Спосіб приготування:
Часник очищаємо і пропускаємо через прес. У чашу блендера висипаємо квасолю і часник і перебиваємо все разом до однорідного стану.
Потім додаємо сюди гірчицю, лимонний сік, сушений кріп і петрушку, сіль і перець. Можливі будь-які спеції - на ваш смак. І знову перебиваємо блендером до однорідної густої маси.
Додаємо рослинну олію поступово, у 2-3 заходи та збиваємо 3-5 хвилин до отримання однорідної консистенції. Якщо потрібен більш рідкий соус - додайте трохи рідини з банки з квасолею і ще раз збийте.
Цим соусом можна заправити будь-який салат або подати його як доповнення до будь-якої страви.
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