Готовим дешевые рогалики на воде. Когда нет молока, яиц и масла

Когда нет запасов молока, яиц, масла, а хочется побаловать себя вкусненьким, можно напечь невероятно вкуснейших и экономных рогаликов с начинкой из простого варенья.

Для начинки: варенье по вкусу

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко раскрыл секреты самых вкусных пельменей с куриным фаршем.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!