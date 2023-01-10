Постоянно падают предметы из рук: что об этом говорят народные приметы

Бывают дни, когда в прямом смысле все валится из рук - падает посуда, книги, различные предметы. И только чудеса акробатики позволяют обойтись без серьезных разрушений.

Почему все вылетает из ваших рук и что это может обозначать согласно народным приметам - читайте в материале ниже.

Почему падают предметы из рук

Первая причина самая простая - вы устали и не выспались. И часто такое бывает, когда усталость накапливалась давно, а недосып вас преследует неделями и месяцами. Ваша внимательность и концентрация падает, а с ней летят на пол и все предметы из ваших рук.

Однако эзотерики считают, что частое падение предметов - непростой знак от Вселенной или сигнал от умерших родственников, а также ангелов-хранителей.

Астрологи утверждают, что падение предметов - это расплата за плохие поступки. Такой ответ - своеобразное наказание за то, что вы кого-то обдурили или отказали в помощи.

О чем может говорить падение предметов

Если падение предметов из рук вас сопровождает целый день - дома, на работе, и даже на улице, то нужно остановиться и глубоко подышать. Далее стоит сконцентрироваться и проявить внимательность.

Падение предметов может предупреждать о таких ситуациях:

Неудача или беда

Сильная порча

Наведение сглаза

Рекомендуется носить нательный крестик или оберег, которые защитят от сглаза и обеспечит защитой высших сил.

Как расшифровать предупреждения по предметам

Есть и народные приметы, который известны с древних времен. Наши предки запоминали, с чем связано падение того или иного предмета на пол.

Ложка, вилка - незваные или нежелательные гости

Нож - в дом скоро придет гость-мужчина

Ключи - к ссорам в доме

Зеркало - предупреждение о несчастье

Книга - к новым возможностям

Телефон - вы забыли сделать что-то, что обещали (например, позвонить)

Украшения - к болезням

Рассыпать соль - к ссорам и конфликтам

Рассыпать сахар - влюбленность, прибыль, приятная новость

Кроме того, есть несколько нюансов. Если у вас упала из рук посуда и разбилась - это, к счастью, или к приятным новостям. Если посуда упала, но при этом нет даже трещинки - готовьтесь к неприятной ссоре.

Есть способ, который сможет снизить негативное воздействие - нужно звонко рассмеяться, когда вы поднимаете упавший предмет с пола. При этом думайте не о неприятностях, которые вам сулит падение предмета, а о позитиве.