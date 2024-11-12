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Постійно "душить" кашель: причини, що робити і чи треба йти до лікаря

Що робити, коли постійний кашель не проходить (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Тривалий кашель може бути ознакою небезпечного стану для організму. Лікар назвала способи лікування кашлю та коли потрібно негайно йти в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Harvard Women's Health Watch.

Причини тривалого кашлю

 

Раніше ми повідомляли, у яких випадках лікування кашлю препаратами може нашкодити.

Також педіатр розповідала, як правильно лікувати кашель у дитини.

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